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Війська РФ просунулися біля Красногорівки Донецької області — DeepState

25 червня 2024, 08:01

Війська РФ просунулися біля Красногорівки Донецької області — DeepState

Російські військові просунулися у районі Красногорівки Донецької області. Карта DeepState Російські військові просунулися у районі Красногорівки Донецької області. Карта DeepState

Російські окупанти мають успіхи на Донеччині. Вони просунулися неподалік Мар'їнки на Курахівському напрямку біля Красногорівки. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Карта оновлена! Ворог просунувся у Красногорівці», — йдеться у повідомленні.

У вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 24 червня цієї інформації не підтверджували.

«На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали неподалік Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем наших захисників», — повідомили у Генштабі.

Зазначається, що найспекотнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. За добу окупанти 45 разів атакували поблизу населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. За наявною інформацією, протягом доби росіяни тут втратили 185 людей убитими та пораненими.

Раніше повідомлялося, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростували інформацію DeepState про нібито повну окупацію противником населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку на Донеччині.

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