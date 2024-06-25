Пограничники ликвидировали и ранили 8 захватчиков на Северском направлении

Военные ударили по российским оккупантам. Фото: ГПСУ

Украинские военнослужащие нанесли удары по позициям российских оккупантов на Северском направлении. В результате этого армия РФ понесла значительные потери. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



Как отмечается, удары осуществили пограничники бригады «Помста» с помощью ударных дронов.



«6 оккупантов ликвидировано и 2 ранены на Северском направлении», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что с 17 по 23 июня украинские военнослужащие Луганского пограничного отряда – бригады «Помста» уничтожили 21 российского оккупанта, также 2 солдата армии РФ были взяты в плен.