На фронте военные бригады «Помста» уничтожили 21 оккупанта, еще 2 — взяли в плен

С 17 по 23 июня украинские военнослужащие Луганского пограничного отряда – бригады «Помста» уничтожили 21 российского оккупанта, также 2 солдата армии РФ были взяты в плен. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



«Подразделения Луганского отряда поразили 6 мест дислокации вражеского личного состава, ликвидировали 21 и ранили 34 оккупанта, двух захватили в плен», — говорится в сообщении.



Кроме того, Силы обороны уничтожили и повредили военную технику российских солдат, в частности, БТР, 2 пушки МТ-12 «Рапира», 7 гаубиц Д-30, миномет, 3 единицы легкового транспорта, мотовездеход (багги), 9 БпЛА и 2 склада боеприпасов.



Также обезврежены 2 станции радиоэлектронной борьбы, спутниковая платформа Starlink оккупантов и комплекс наблюдения.





Ранее мы писали, что на утро понедельника, 24 июня, потери российской армии в Украине составляют 1300 солдат ранеными и убитыми. Также ВСУ уничтожили огромное количество военной техники, 12 танков, 27 БПЛА и 51 артиллерийскую систему.