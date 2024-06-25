Прикордонники ліквідували та поранили 8 загарбників на Сіверському напрямку

Військові вдарили по російських окупантах. Фото: ДПСУ

Українські військовослужбовці завдали ударів по позиціях російських окупантів на Сіверському напрямку. Внаслідок цього армія РФ зазнала значних втрат. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



Як зазначається, удари здійснили прикордонники бригади «Помста» за допомогою ударних дронів.



«6 окупантів ліквідовано і 2 поранені на Сіверському напрямку», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що з 17 по 23 червня українські військовослужбовці Луганського прикордонного загону – бригади «Помста» знищили 21 російського окупанта, також 2 солдати армії РФ були взяті в полон.