Официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС

Сегодня, 25 июня, официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Кроме того, переговоры будут проводить и с Молдовой. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении в ЕС. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского союза», — написала она в соцсети.



По ее словам, этот путь будет сложным, но полным возможностей.



«Желаем вам успешного начала переговоров», — резюмировала Урсула фон дер Ляен.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8