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ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ

24 июня 2024, 17:57

ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ

Сегодня, 24 июня, совет Европейского Союза принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на полномасштабную войну в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Наши санкции уже значительно ослабили российскую экономику и не позволили Путину осуществить свои планы по уничтожению Украины, хотя он все еще продолжает незаконную агрессию, направленную против мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также следующие секторальные меры:

Энергетика

ЕС запретит услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью перевалки в третьи страны. Это касается как как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег.

Также ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ». Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Борьба с обходом санкций

Материнские компании ЕС будут ответственны, чтобы их дочерние компании в третьих странах не обходили санкции РФ.

Кроме того, операторы ЕС, продающие боевую технику в третьи страны, должны будут внедрить механизмы должной осмотрительности, способные идентифицировать и оценить риски реэкспорта в Россию, и снизить их, также, если они должны будут включать договорные положения, гарантирующие, что такие промышленные ноу-хау не будут использованы для России.

Финансы

Совет принял решение запретить использование «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС). Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным специализированным службам передачи финансовых сообщений.

Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции со специально указанными организациями с использованием СПФС за пределами России.

Финансирование политических партий и других организаций

Политические партии, фонды, неправительственные организации, включая аналитические центры и СМИ не смогут финансироваться от РФ и его доверенных лиц.

Транспорты

Впервые ЕС принял меру, направленную против конкретных судов, способствующих ведению Россией войны против Украины. Эти суда могут быть определены по различным причинам, таким как:

  • перевозка военного оборудования для России;
  • перевозка украденного украинского зерна;
  • поддержка развития энергетического сектора России, например, путем перевозки компонентов СПГ или перевалки СПГ.

Импортно-экспортный контроль и ограничения

Совет добавил 61 новую организацию в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, добавляя в него некоторые станки и некоторые «вездеходы».

ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала (например, химикаты, включая марганцевые руды и соединения редкоземельных металлов, пластмассы, землеройные машины, мониторы и электрооборудование), а также дополнительные ограничения на импорт гелия из России, который является источником значительных доходов для режима.

Лихтенштейн добавлен в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС.

Защита операторов ЕС

Пакет мер также включает меры, позволяющие операторам ЕС требовать компенсации ущерба, нанесенного российскими компаниями в результате введения санкций и экспроприации.

Другие меры

Запрещено приобретать, ввозить, передавать или вывозить украинские культурные ценности и другие товары археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения, если есть разумные основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины.

Ранее мы писали, что 27 мая Европейский союз по запросу Чехии ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Голос Европы (Voice of Europe). 

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