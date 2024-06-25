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Офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до ЄС

25 червня 2024, 12:48

Офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до ЄС

ЄС почав перемовини про вступ з Україною . Фото: соцмережі ЄС почав перемовини про вступ з Україною . Фото: соцмережі

Сьогодні, 25 червня, офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Крім того, переговори проводитимуть і з Молдовою. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів щодо вступу до ЄС. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського союзу», — написала вона у соцмережі.

За словами Урсули фон дер Ляєн, цей шлях буде складним, але сповненим можливостей.

«Бажаємо вам успішного початку переговорів», — резюмувала голова Єврокомісії.



Раніше ми писали, що 24 червня рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на повномасштабну війну в Україні.

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