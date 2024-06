Офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до ЄС

Сьогодні, 25 червня, офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Крім того, переговори проводитимуть і з Молдовою. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



«Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів щодо вступу до ЄС. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського союзу», — написала вона у соцмережі.



За словами Урсули фон дер Ляєн, цей шлях буде складним, але сповненим можливостей.



«Бажаємо вам успішного початку переговорів», — резюмувала голова Єврокомісії.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8