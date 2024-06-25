В Покровске продолжают бурить скважины, воду подают в дома по расписанию: детали

Глава Покровской ГВА рассказал о ситуации с водой. Фото: Новости Донбасса

Несмотря на то, что российские оккупанты в прошлом году разрушили дамбу на Карловском водохранилище, в Покровске ситуация с водой улучшается. Все детали рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, это возможно было сделать благодаря поддержке и заранее продуманной политике, в частности, партнеров из Красного Креста, Донецкой ОВА и Мирноградской ГВА.



«Сейчас у нас вода по расписанию: три часа через пять. Мы также продолжаем бурить наши скважины, чтобы полностью перейти к автономному водоснабжению. Сейчас у нас более 300 скважин, и наша цель достичь хотя бы 500. В ближайшем будущем мы планируем бурение еще 6 скважин», — отметил он.



Добряк заметил, что сами местные жители бурили скважины, также помогали доноры — Water Mission и «Каритас».





Ранее мы писали, что в середине июня в четырех городах Донецкой области сократили подачу воды. Известно, что сейчас водоснабжение восстановлено.