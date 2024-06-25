У Покровську продовжують бурити свердловини, воду подають у будинки за розкладом: подробиці

Глава Покровської МВА розповів про ситуацію з водою. Фото: Новини Донбасу

Попри те, що російські окупанти минулого року зруйнували греблю на Карлівському водосховищі, у Покровську ситуація з водою покращується. Усі подробиці розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За словами очільника МВА, це стало можливим завдяки підтримці та заздалегідь продуманій політиці, зокрема, партнерів з Червоного Хреста, Донецької ОВА та Мирноградської МВА.



«Зараз у нас вода за розкладом: три години за п'ять. Ми також продовжуємо бурити свердловини, щоб цілком перейти до автономного водопостачання. Зараз у нас понад 300 свердловин, і наша мета досягти хоча б 500. У найближчому майбутньому ми плануємо буріння ще 6 свердловин», — зазначив Добряк.



Добряк зауважив, що самі місцеві жителі бурили свердловини, також допомагали донори – Water Mission та «Карітас».





Раніше ми писали, що у середині червня у чотирьох містах Донецької області скоротили подачу води. Відомо, що зараз водопостачання відновлено.