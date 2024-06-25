Готовы ли фортификации возле Покровска? Что с эвакуацией и водоснабжением? Интервью с главой города

Начальник ГВА Покровска Сергей Добряк. Фото: Новости Донбасса

Российская армия активно наступает на нескольких направлениях линии фронта. Одним из проблемных участков является Покровское направление. После захвата поселка Очеретино россияне стремятся прорваться к трассе «Покровск — Константиновка». Под ударом оказываются города Донецкой области, которые до этого были условно «тыловыми» — Селидово, Мирноград и самый крупный из них — Покровск.



Этот город стал важным логистическим хабом для ВСУ, его уже обстреливали, но теперь линия фронта постепенно приближается. Готов ли Покровск к новым вызовам? Чем живет город сегодня? «Новости Донбасса» обсудили это с начальником военной администрации Покровска Сергеем Добряком.







— Сколько людей было в городе до начала полномасштабного вторжения? Сколько их сейчас? Преобладают ли среди них пенсионеры? И много ли детей?



— До полномасштабного вторжения России в нашей громаде проживало 86 тысяч человек. Сейчас у нас почти 52 тысячи, точнее, 51 800. Из них 12 400 — вынужденные переселенцы, которые живут непосредственно в нашей громаде. Что касается детей, то в громаде осталось 60%, а 40% уехали с семьями.



— Покровск все чаще подвергается обстрелам. Уезжают ли сейчас люди массово из города? Организована ли эвакуация?



— Во-первых, с первого дня у нас организован областной эвакопункт, где работает эвакуационная комиссия, включая наших сотрудников. Раз в восемь дней отправляется эвакуационный поезд в Ровенскую область. Таким образом, эвакуация у нас не прекращалась. Были волны, когда люди возвращались и снова уезжали массово. В настоящее время эвакуация идет по плану. В среднем отток людей составляет около 500-540 человек в месяц.



— В каком состоянии находится город сейчас? Какие районы наиболее разрушены?



— Центральная часть города, включая центр и поселок завода, сильно разрушена.

Последствия обстрелов Покровска войсками РФ. Фото: Новости Донбасса

— Образовательные, спортивные учреждения и детские сады работают только онлайн. Есть ли те, которые функционируют офлайн? Как насчет других социальных объектов, например, больниц? Пострадали ли они от атак российской армии? Хватает ли врачей?



— Все образовательные, спортивные и культурные объекты работают исключительно онлайн. Ни один из них не работает офлайн. Что касается пострадавших больниц, да, пострадала центральная больница, известная как «железнодорожная больница». Там окна были повреждены в результате обстрелов. Окна повреждались дважды, и дважды приходилось менять стекла. Относительно врачей — это системная проблема как для Украины, так и для Донецкой области в целом. До начала широкомасштабной войны у нас также был дефицит врачей и семейных врачей — это факт. В настоящее время мы наблюдаем небольшой отток, но у нас есть 50% врачей от необходимого количества.



— Самая главная проблема, о которой сообщили местные жители, — отсутствие водоснабжения. Какова сейчас ситуация с водой в городе и какие перспективы?



— Да, после того как российские оккупанты разрушили дамбу на Карловском водохранилище и мы потеряли этот источник питьевой воды, мы смогли создать альтернативный источник благодаря поддержке и заранее продуманной политике, включая областную военную администрацию, партнеров из Красного Креста и Мирноградской городской администрации. Сейчас у нас вода по расписанию: три часа через пять. Мы также продолжаем бурить наши скважины, чтобы полностью перейти к автономному водоснабжению. У нас в настоящее время более 300 скважин, и наша цель достичь хотя бы 500. Это включает как частные, так и городские скважины, которые бурили сами горожане и с помощью доноров, таких как Water Mission и «Каритас». В ближайшем будущем мы планируем бурение еще 6 скважин. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с этой задачей.

Покровск. Фото: Новости Донбасса

— Еще одной проблемой, выделенной местными жителями, является раннее прекращение работы городского транспорта. Может ли местная власть повлиять на эту ситуацию?



— Я думаю, что в некоторых случаях мы сможем это сделать. Например, возможно продлить время работы на некоторых маршрутах индивидуально и ограниченно, чтобы обеспечить транспортировку с работы. Я считаю, что это осуществимо по выбранным маршрутам.



— Насколько защищен Покровск с точки зрения строительства оборонительных сооружений? Жители города говорят, что укрепления имеются в сторону Днепропетровской области. Однако со стороны оккупированной части Донецкой области масштабного строительства нет. Выделялись ли средства из городского бюджета на строительство фортификаций?



— Понятно. Возможно, жители ездят в сторону Днепра, но не в сторону оккупированной части, поэтому они не имеют возможности увидеть, что строится. В Покровском районе ведется строительство высокоэшелонированной организационной обороны не только города, но и района. Ресурсы выделяются из нескольких источников: государственного бюджета, регионального бюджета и местных бюджетов. Что касается непосредственно линии обороны, которая строится вблизи города Покровска, она определена военным руководством. Мы благодарны социально ответственному бизнесу за финансирование этого проекта. Что касается возможных расходов на оборонные сооружения из местного бюджета, мы выделили 13 миллионов гривен на материалы, которые будут храниться в материальном резерве. Если они понадобятся, они будут оперативно переданы военным.

— Как сейчас наполняется бюджет города? В первую очередь, из каких налогов? Можно ли узнать конкретные цифры?



— Я бы выделил два основных источника. Первый источник неизменно существовал до войны и в военное время — это бюджетообразующее предприятие шахтоуправление «Покровское», входящее в компанию «Метинвест». Почти 75% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поступает от этого предприятия. Также значительный вклад в бюджет вносят наши фермеры, социально ответственные предприниматели и крупные сельскохозяйственные предприятия, которые увеличили оплату за землю в три раза. Это не только проценты, но и фактические суммы, которые люди начали платить. Поэтому я выделил бы эти два источника бюджета.

Покровск. Фото: Новости Донбасса

— Как работает программа «єВідновлення» в городе? Сколько заявок поступило?



— Наша громада активно работает над этим вопросом и помогает нашим жителям. Что касается разрушенного жилья, у нас подано 67 заявок, из которых обработано 49. Это означает, что 49 семей получили сертификаты на общую сумму почти 68 миллионов гривен (67 млн 700 тыс. грн). Поврежденного жилья подано больше — всего 556 заявок, из которых обработано 366 на сумму почти 30 миллионов гривен. Разрушенного частного жилья заявлено более 500 случаев. Однако возникают проблемы. Эта проблема не уникальна для нашей громады. В районе Покровского и в селах многие не имеют права собственности. Ранее к этому отношение не было критическим. Однако уже сейчас большинство восстанавливает документы или решают вопросы с наследством, что замедляет процесс. Если у человека есть право собственности на квартиру или дом, получение сертификата занимает около двух месяцев. Да, именно так.