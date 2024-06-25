Пушилин снял с должности так называемого «вице-премьера ДНР» Владислава Васильева

Уволенный с должности «вице-премьера ДНР» Владислав Васильев. Фото: «ДАН»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин своим «указом» освободил Владислава Васильева от должности «вице-премьер-министра» псевдореспублики. Об этом стало известно из сообщения местного пророссийского издания «ДАН».

Гражданин РФ Васильев получил пост в «правительстве ДНР» в октябре 2023 года. На должности «вице-премьера» он отвечал за «развитие промышленности», «привлечение инвестиций», а также занимался адаптацией экономики оккупированной территории к российским стандартам.

Васильев являлся победителем конкурса управленцев «Лидеры России», который курирует Администрация президента РФ. После начала широкомасштабного вторжения участников этого конкурса Кремль отправляет на руководящие должности на оккупированные территории. Как считается, работа в оккупации может стать трамплином для карьеры чиновника в России.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении заместительнице главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина Татьяне Переверзевой.