Пушилін звільнив з посади так званого віцепрем'єра «ДНР» Владислава Васильєва

Звільнений з посади «віцепрем'єра ДНР» Владислав Васильєв. Фото: «ДАН»

Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін своїм «указом» звільнив Владислава Васильєва з посади «віцепрем'єр-міністра» псевдореспубліки. Про це стало відомо із повідомлення місцевого проросійського видання «ДАН».

Громадянин РФ Васильєв обійняв посаду в «уряді ДНР» у жовтні 2023 року. Як «віцепрем'єр» він відповідав за «розвиток промисловості», «залучення інвестицій», а також опікувався адаптацією економіки окупованої території до російських стандартів.

Васильєв був переможцем конкурсу управлінців «Лідери Росії», яким опікується Адміністрація президента РФ. Після початку широкомасштабного вторгнення учасників конкурсу Кремль призначав на керівні посади на окупованих територіях. Як видно, робота в окупації може стати трампліном для кар'єри урядовця в Росії.

остаточно, що СБУ повідомила про огляд заступниці голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Тетяни Переверзєвої.