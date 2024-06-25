На фронте погиб хореограф из Донецка Антон Смецкий

На фронте погиб хореограф из Донецка и военнослужащий ВСУ Антон Смецкий. Об этом сообщила представительница Корпуса военных капелланов ХСП Оксана Мищишин.
Гибель Смецкого подтвердили и в Национальном дворце искусств Украины.
Антон Смецкий родом из Донецка. Он еще в пять лет увлекся танцами – сначала народными, потом современными. После переезда в Киев делал постановки шоу, имел балет, работал с Дмитрием Коляденко и Ириной Билык.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Смецкий служил в Киевской территориальной обороне, а затем пошел сапером в 116-ю механизированную бригаду ВСУ. Все время находился на Запорожском направлении.
Летом 2023 года во время одного из штурмов он наступил на мину. В результате ему ампутировали часть ноги. Однако после реабилитации вновь вернулся на фронт.
Напомним, что на оккупированной Луганщине в ДТП с зерновозом погибли подростки.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях