На фронте погиб хореограф из Донецка Антон Смецкий

Хореограф и военнослужащий ВСУ Антон Смецкий. Фото: личная страница Антона Смецкого в Фейсбук

На фронте погиб хореограф из Донецка и военнослужащий ВСУ Антон Смецкий. Об этом сообщила представительница Корпуса военных капелланов ХСП Оксана Мищишин.

Гибель Смецкого подтвердили и в Национальном дворце искусств Украины.

Антон Смецкий родом из Донецка. Он еще в пять лет увлекся танцами – сначала народными, потом современными. После переезда в Киев делал постановки шоу, имел балет, работал с Дмитрием Коляденко и Ириной Билык.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Смецкий служил в Киевской территориальной обороне, а затем пошел сапером в 116-ю механизированную бригаду ВСУ. Все время находился на Запорожском направлении.

Летом 2023 года во время одного из штурмов он наступил на мину. В результате ему ампутировали часть ноги. Однако после реабилитации вновь вернулся на фронт.

Напомним, что на оккупированной Луганщине в ДТП с зерновозом погибли подростки.