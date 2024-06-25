На фронті загинув хореограф із Донецька Антон Смецький

Хореограф та військовослужбовець ЗСУ Антон Смецький. Фото: особиста сторінка Антона Смецького у Фейсбук

На фронті загинув хореограф із Донецька та військовослужбовець ЗСУ Антон Смецький. Про це повідомила представниця Корпусу військових капеланів ХСП Оксана Міщишин.

Загибель Смецького підтвердили й у Національному палаці мистецтв України.

Антон Смецький родом із Донецька. Він ще у п'ять років захопився танцями – спочатку народними, потім сучасними. Після переїзду до Києва робив постановки шоу, мав балет, працював із Дмитром Коляденком та Іриною Білик.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Смецький служив у Київській територіальній обороні, а потім пішов сапером до 116-ї механізованої бригади ЗСУ. Увесь час перебував на Запорізькому напрямку.

Влітку 2023 року під час одного зі штурмів він наступив на міну. В результаті йому ампутували частину ноги. Однак після реабілітації знову повернувся на фронт.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині у ДТП із зерновозом загинули підлітки.