На оккупированной Луганщине в ДТП с зерновозом погибли подростки

24 июня в 15:10 в оккупированном селе Теплое Луганской области зерновоз под управлением 39-ти летнего водителя столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился подросток 2007 года рождения и 14-ти летний пассажир. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Генеральной прокуратуры ЛНР».
В результате ДТП подростки погибли.
Напомним, что 18 мая в оккупированном городе Горловка Донецкой области произошло смертельное ДТП.
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