В Офисе президента отвергли план советников Трампа по прекращению войны в Украине

Любой план прекращения войны с Российской Федерацией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым. Об этом агентству Reuters заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя проект «мирного плана» ключевых советников Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.

По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы «странно», ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.

«Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права», — сказал Подоляк в онлайн-интервью Reuters.

Советник главы Офиса президента также подтвердил позицию Киева и назвал абсурдными объявленные ранее главой Кремля Владимиром Путиным условия прекращения огня.

«Мы видим план Путина — он абсолютно бессмысленный», — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предусматривает предоставление Украине военной помощи только в том случае, если Киев вступит в мирные переговоры с РФ.