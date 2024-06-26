В Офісі Президента України відкинули план радників Трампа щодо припинення війни в Україні

Будь-який план припинення війни з Російською Федерацією має базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим. Про це агентству Reuters заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи проєкт «мирного плану» ключових радників Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Подоляк зазначив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності.

За його словами, заморозити війну, яка триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б дивно, адже Росія порушила міжнародне право та перебуває на українській території.

«Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у формулі миру, запропонованій Президентом Зеленським, там чітко сказано: мир може бути лише справедливим, і мир може бути лише на основі міжнародного права», — сказав Подоляк в онлайн-інтерв'ю Reuters.

Радник глави Офісу Президента також підтвердив позицію Києва та назвав абсурдними оголошені раніше главою Кремля Володимиром Путіним умови припинення вогню.

«Ми бачимо план Путіна — він абсолютно безглуздий», — сказав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні у разі перемоги Трампа на президентських виборах. Цей план передбачає надання Україні військової допомоги лише за умови, що Україна почне мирні переговори з РФ.