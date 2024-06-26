На Покровском направлении ВСУ сдерживают российскую армию: произошло 13 боевых столкновений, уничтожены 300 захватчиков

На Покровском направлении украинские военные принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории, сообщает Генштаб ВСУ.



«За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеновки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Обновленная карта боевых действий на 26 июня 2024 года. Фото: deepstatemap.live

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля. Еще один танк, две пушки, два автомобиля и ББМ захватчиков повреждены.



Расстояние армии российских захватчиков до Покровска сохраняется в районе 30 км. Ранее стало известно, что по состоянию на 26 июня оккупационная армия РФ потеряла в Украине 1220 солдат ранеными и убитыми.