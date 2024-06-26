РФ потеряла еще 1220 военных и 40 артсистем за сутки — Генштаб

По состоянию на 26 июня оккупационная армия РФ потеряла в Украине 1220 солдат ранеными и убитыми. Также Вооруженные силы Украины уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин (ББМ) и 40 артиллерийских систем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 538 060 военных.
Ранее мы писали, что потери российской армии в Украине 24 июня составляют 1300 солдат ранеными и убитыми. Также ВСУ уничтожили огромное количество военной техники, 12 танков, 27 БПЛА и 51 артиллерийскую систему.
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