РФ потеряла еще 1220 военных и 40 артсистем за сутки — Генштаб

По состоянию на 26 июня оккупационная армия РФ потеряла в Украине 1220 солдат ранеными и убитыми. Также Вооруженные силы Украины уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин (ББМ) и 40 артиллерийских систем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 538 060 (+1220) человек ликвидировано;

танков - 8039 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 15 450 (+19) ед;

артиллерийских систем - 14 321 (+40) ед;

РСЗО - 1108 ед;

средства ПВО - 863 ед;

самолетов - 359 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) ед;

крылатых ракет - 2324 (+13) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) ед;

специальной техники - 2409 (+6) ед.

С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 538 060 военных.



Ранее мы писали, что потери российской армии в Украине 24 июня составляют 1300 солдат ранеными и убитыми. Также ВСУ уничтожили огромное количество военной техники, 12 танков, 27 БПЛА и 51 артиллерийскую систему.