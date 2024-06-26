Жителей Славянска призывают не употреблять воду из кранов: есть риск отравления и заражения кишечными инфекциями

В Славянске призвали не пить воду из-под крана

В Славянске Донецкой области существует высокая потенциальная угроза отравлений и заражения острыми кишечными инфекциями из-за употребления питьевой воды централизованного водоснабжения. Об этом, со ссылкой на Славянский филиал ГУ «Донецкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины», сообщило издание «Славянские ведомости».

Отмечается, что в пробе воды, которая была отобрана 19 июня текущего года из распределительной сети города, было зарегистрировано превышение установленных нормативов по микробиологическим показателям, что не соответствует гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком.

«В этой связи настоятельно рекомендуется временно не употреблять питьевую воду из сети централизованного водоснабжения для удовлетворения питьевых потребностей, мытья фруктов и овощей и приготовления пищи. Для этих целей желательно использовать фасованную, бутилированную и воду в розлив, сопровождающуюся документами, подтверждающими безопасность и качество», — сообщили журналистам в КЗ «Информационно-аналитический центр медицинской статистики и бухгалтерского учета города Славянска».

Ранее сообщалось, что в Украине из-за отключения электроэнергии могут возрасти случаи инфекционных болезней. Как пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, риски распространения опасных инфекций возрастают, так как останавливаются системы водоснабжения. А это происходит из-за дефицита электроэнергии, возникший в Украине после российских атак.