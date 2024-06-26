Жителів Слов'янська закликають не вживати воду з кранів: є ризик отруєння та зараження кишковими інфекціями

У Слов'янську закликали не пити воду з-під крана через ризик отруєння або зараження інфекційними хворобами

У Слов'янську Донецької області існує висока потенційна загроза отруєнь та зараження гострими кишковими інфекціями через споживання питної води централізованого водопостачання. Про це з посиланням на Слов'янську філію ГУ «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомило видання «Слов'янські відомості».

Зазначається, що у пробі води, яка була відібрана 19 червня поточного року з розподільчої мережі міста, зареєстровано перевищення встановлених нормативів за мікробіологічними показниками, що не відповідає гігієнічним вимогам до питної води, призначеної для споживання людиною.

«У зв'язку з цим наполегливо рекомендується тимчасово не вживати питну воду з мережі централізованого водопостачання для задоволення питних потреб, миття фруктів та овочів та приготування їжі. З цією метою бажано використовувати фасовану, бутильовану та воду в розлив, що супроводжується документами, що підтверджують безпеку та якість», — повідомили журналістам у КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та бухгалтерського обліку міста Слов'янська».

Раніше повідомлялося, що в Україні через відключення електроенергії можуть зрости випадки інфекційних хвороб . Як пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, ризики поширення небезпечних інфекцій зростають, оскільки зупиняються системи водопостачання. А це відбувається через дефіцит електроенергії, який виник в Україні після російських атак.