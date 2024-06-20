Риски инфекционных заболеваний возросли в Украине — всему виной частые отключения света

В Украине из-за отключения электроэнергии могут возрасти случаи инфекционных болезней. Как пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, риски распространения опасных инфекций возрастают, так как останавливаются системы водоснабжения. А это происходит из-за дефицита электроэнергии, возникший в Украине после российских атак.



«Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, который связан с водой. Поэтому центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвращать распространение инфекции», — рассказал он в интервью изданию ВВС.



Он добавил, что случаев холеры не было, но начался эпидемический сезон. А угрозу представляют инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении норм гигиены.



«Это гепатиты, и та же самая холера. Это ботулизм — нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений», — пояснил Ляшко.



Сейчас наблюдается рост заболеваний коклюшем. В связи с этим Ляшко призвал украинцев сделать все пропущенные прививки.