Из Лиманской громады «Белые ангелы» эвакуировали 2 семьи с детьми

Полиция вывезла гражданских из Донетчины. Фото: полиция

Из поселков Дробышево и Ставки Лиманской громады Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали две семьи с детьми. Населенные пункты находятся под постоянными обстрелами армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По словам 13-летней Марии из Дробышево, во время атак она вместе с семьей находилась в доме.



В семье из села Ставки, в которой воспитывается 14-летняя Полина, был «прилет» двух мин во двор.



«Во время эвакуаций раздавались взрывы. Детей защищали бронированное авто и специальные бронежилеты и каски, которые надели на них правоохранители», — говорится в сообщении.



Обе семьи отправились на запад Украины.



В полиции уточнили, что из-за российских атак ситуация в громаде остается критической. Из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки продолжается обязательная эвакуация. Уже вывезено около 50% детей вместе с их родными.



Ранее мы писали, что в Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов.