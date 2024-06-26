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Из Лиманской громады «Белые ангелы» эвакуировали 2 семьи с детьми

26 июня 2024, 15:17

Из Лиманской громады «Белые ангелы» эвакуировали 2 семьи с детьми

Полиция вывезла гражданских из Донетчины. Фото: полиция Полиция вывезла гражданских из Донетчины. Фото: полиция

Из поселков Дробышево и Ставки Лиманской громады Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали две семьи с детьми. Населенные пункты находятся под постоянными обстрелами армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По словам 13-летней Марии из Дробышево, во время атак она вместе с семьей находилась в доме.

В семье из села Ставки, в которой воспитывается 14-летняя Полина, был «прилет» двух мин во двор.

«Во время эвакуаций раздавались взрывы. Детей защищали бронированное авто и специальные бронежилеты и каски, которые надели на них правоохранители», — говорится в сообщении.

Обе семьи отправились на запад Украины.

В полиции уточнили, что из-за российских атак ситуация в громаде остается критической. Из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки продолжается обязательная эвакуация. Уже вывезено около 50% детей вместе с их родными.

Ранее мы писали, что в Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов.

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