З Лиманської громади «Білі янголи» евакуювали дві родини з дітьми

Поліція вивезла цивільних із Донеччини. Фото: поліція

З селищ Дробишеве та Ставки Лиманської громади Донецької області поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював дві родини з дітьми. Населені пункти перебувають під постійним обстрілом армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



За словами 13-річної Марії з Дробишевого, під час атак вона разом з сім'єю перебувала у будинку.



У родині з села Ставки, в якій виховується 14-річна Поліна, був «приліт» двох мін у двір.



«Під час евакуацій лунали вибухи. Дітей захищали броньоване авто та спеціальні бронежилети й каски, які вдягнули на них правоохоронці», — йдеться у повідомленні.



Обидві родини вирушили на захід України.



У поліції уточнили, що через російські атаки ситуація в громаді залишається критичною. З міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки продовжується обов'язкова евакуація. Вже вивезено близько 50% дітей разом з їхніми рідними.



Раніше ми писали, що на Донеччині проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми з п'яти населених пунктів.