Из пяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми

В Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселка Дробышево Лиманской громады, сел Новая Полтавка, Новоеленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады», — написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, это решение было направлено на согласование с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

«Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой громады. Каждый день агрессор обстреливает громаду из всех видов вооружений, в том числе использует авиабомбы и беспилотники, находиться здесь крайне опасно», — добавил Филашкин.

Напомним, 24 июня в эфире национального телемарафона глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил что будет продолжаться принудительная эвакуация из города Торецк Донецкой области.