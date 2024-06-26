Bild: Украинские войска контратаковали и выбили армию РФ из микрорайона «Канал» в Часов Яре

Ситуация в микрорайоне «Канал» в Часов Яре. Фото: карта Bild

ВСУ контратаковали под Часовым Яром и выбили армию РФ из микрорайона «Канал». Об этом пишет издание Bild.

Битва за Часов Яр к западу от Бахмута продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом «Северский Донец – Донбасс». На востоке за каналом находится жилой микрорайон «Канал» с многоквартирными домами. Ранее ВС РФ пытались обойти его с флангов и атаковать напрямую. На время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

Российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка к северу от «Канала». Ранее они захватили его и подошли к каналу «Северский Донец – Донбасс», но затем ВСУ их отбросили.

Напомним, что удар HIMARS по системам ПВО под Белгородом означает провал российской стратегии «буферных зон».