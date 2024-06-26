Удар HIMARS по системам ПВО под Белгородом означает провал российской стратегии «буферных зон» – Bild

Расположение пораженных комплексов ПВО «Панцирь-С1» под Белгородом. Фото: карта Bild

22 июня в районе поселка Дубовое к югу от Белгорода прогремели взрывы. Об этом пишет издание Bild.

Как выяснилось, украинские ракеты HIMARS поразили российские комплексы ПВО «Панцирь-С1». Они прикрывали областной центр с юга и находились в 37 километрах от госграницы. Дальнобойность HIMARS достигает 85 километров, поэтому они могли находиться не на самой границе, а в 30-40 километрах к югу.

По словам эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Репке, уничтожение «Панцирей» под Белгородом говорит о провале российской стратегии последних недель.

«Когда в мае ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области, одной из целей называлось создание «буферных зон», чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгород с приграничной территории. Россия стала продвигаться по двум направлениям: на Липцы и Волчанск. Оба наступления захлебнулись, а между ними образовался «коридор», который по-прежнему контролирует Украина. Именно оттуда HIMARS и ударили по «Панцирям» под Белгородом», – сказал он.

Напомним, что 22 июня российские СМИ сообщили об уничтожении комплекса ПВО «Панцирь-С1» в Дубовом.