Українські війська контратакували та вибили армію РФ з мікрорайону «Канал» у Часовому Ярі – Bild

Ситуація у мікрорайоні «Канал» у Часовому Ярі. Фото: карта Bild

ЗСУ контратакували під Часовим Яром та вибили армію РФ із мікрорайону «Канал». Про це пише видання Bild.

Битва за Часів Яр на захід від Бахмута триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом розташований житловий мікрорайон «Канал» із багатоквартирними будинками. Раніше ЗС РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати безпосередньо. На певний час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

Російські війська також без успіху контратакують селище Калинівка на північ від «Каналу». Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець – Донбас, але потім ЗСУ їх відкинули.

Нагадаємо, що удар HIMARS по системах ППО під Бєлгородом означає провал російської стратегії «буферних зон».