Водоснабжение Покровска: Ремонтные работы на насосной станции №13 обещают завершить через 3 дня

Насосную станцию №13 в Покровске обещают отремонтировать через 3 дня. Фото: ГВА

Ремонтные работы на насосной станции №13 в Покровске Донецкой области завершатся через 3 дня. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация со ссылкой на «Покровскводоканал».

Отмечается, что коммунальное предприятие «Покровскводоканал» продолжает активно работать над улучшением качества водоснабжения в городе. Специалисты проводят ремонтные работы на водопроводной насосной станции №13, обслуживающей микрорайон «Лазурный».

При ремонте стальные трубы заменят на современные полиэтиленовые: общая длина новых труб составит 60 метров.

Также обновят запорную арматуру и оборудование: это позволит оптимизировать работу насосной станции и обеспечить стабильную подачу воды.

«Благодаря использованию полиэтиленовых труб увеличится срок эксплуатации трубопровода, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций и улучшится качество воды», — говорится в сообщении.

«Насосная станция №13 — это важный объект для всего микрорайона. Благодаря ремонту мы сможем обеспечить жителей этого района водой», — заявил и.о. директора КП «Покровскводоканал» Максим Вакуленко.

Работы планируют завершить в течение трех дней.

Напомним, в среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетил Донецкую область — город Покровск. В прифронтовом регионе он представил нового командующего Объединенными силами, им стал генерал Андрей Гнатов.