Зеленский приехал в прифронтовой Покровск

Зеленский приехал в Покровск. Фото: ОП

Сегодня, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетил Донецкую область – город Покровск. В прифронтовом регионе он представил нового командующего Объединенными силами, им стал генерал Андрей Гнатов. Об этом он написал на своей странице в Telegram.



«Вместе с нашими воинами, вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций», — отметил он.





Президент, говоря о новом командующем Объединенных сил, отметил, у Гнатова достаточно опыта и знаний для того, чтобы уничтожать российских оккупантов на передовой.



Кроме того, глава государства встретился с военнослужащими 110-й и 47-й бригад, а также провел совещание по безопасности и поддержке людей.



«Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта — в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — резюмировал он.



Известно, что ранее эту должность занимал Юрий Содоль, однако 24 июня на сайте Офиса президента появился указ о его увольнении.



Отметим, что российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донетчины. Только за 25 июня россияне ранили 11 жителей, один — получил ранения, несовместимые с жизнью.