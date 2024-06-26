Водопостачання Покровська: Ремонтні роботи на насосній станції №13 обіцяють завершити за 3 дні

Насосну станцію №13 у Покровську обіцяють відремонтувати за 3 дні. Фото: МВА

Ремонтні роботи на насосній станції №13 у Покровську Донецької області завершаться за 3 дні. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація з посиланням на «Покровськводоканал».

Зазначається, що комунальне підприємство «Покровськводоканал» продовжує активно працювати над покращенням якості водопостачання у місті. Фахівці проводять ремонтні роботи на водопровідній насосній станції №13, що обслуговує мікрорайон «Лазурний».

При ремонті сталеві труби замінять на сучасні поліетиленові: загальна довжина нових труб становитиме 60 метрів.

Також оновлять запірну арматуру та обладнання: це дозволить оптимізувати роботу насосної станції та забезпечити стабільну подачу води.

«Завдяки використанню поліетиленових труб збільшиться термін експлуатації трубопроводу, знизиться ймовірність виникнення аварійних ситуацій та покращиться якість води», — йдеться у повідомленні.

«Насосна станція №13 — це важливий об'єкт для всього мікрорайону. Завдяки ремонту ми зможемо забезпечити мешканців цього району водою», — заявив в.о. директора КП «Покровськводоканал» Максим Вакуленко.

Роботи планують завершити упродовж трьох днів.

Нагадаємо, у середу, 26 червня, президент України Володимир Зеленський вкотре відвідав Донецьку область — місто Покровськ. У прифронтовому регіоні він представив нового командувача Об'єднаних сил, ним став генерал Андрій Гнатов.