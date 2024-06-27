Украинская армия отбросила войска РФ возле Тернов на Донетчине – DeepState

Территория возле села Терны, где отбросили армию РФ. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российские войска возле села Терны Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Успеха возле Тернов удалось достичь еще в конце апреля силами 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, батальонно-тактической группы «Сокол» бригады Нацгвардии «Азов», 60-й механизированной бригады ВСУ, батальона 93-й механизированной бригады ВСУ, 63-й механизированной бригады ВСУ и подразделений отдельных стрелковых батальонов.

В то же время армия РФ продвинулась в городе Красногоровка и возле поселка Выемка на Донетчине.

Напомним, что украинские войска контратаковали и выбили армию РФ из микрорайона «Канал» в Часов Яре.