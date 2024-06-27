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Українська армія відкинула війська РФ біля Тернів на Донеччині – DeepState

27 червня 2024, 09:03

Українська армія відкинула війська РФ біля Тернів на Донеччині – DeepState

Територія біля села Терни, де відкинули армію РФ. Фото: карта DeepState Територія біля села Терни, де відкинули армію РФ. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська біля села Терни на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState.

Успіху біля Тернів вдалося досягти ще наприкінці квітня силами 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, батальйонно-тактичної групи «Сокіл» бригади Нацгвардії «Азов», 60-ї механізованої бригади ЗСУ, батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ, 63-ї механізованої бригади ЗСУ та підрозділів окремих стрілецьких батальйонів.

Водночас армія РФ просунулась у місті Красногорівка та біля селища Виїмка на Донеччині.

Нагадаємо, що українські війська контратакували та вибили армію РФ з мікрорайону «Канал» у Часовому Ярі.

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