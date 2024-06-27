Селидовская ГВА сообщила подробности российского удара по жилому кварталу города

Российские военные обстреляли жилой квартал города Селидово Донецкой области сегодня утром. Фото: ГВА

В Селидовской городской военной администрации рассказали о подробностях российского обстрела жилого квартала города сегодня утром.

Отмечается, что 27 июня около 8:40 российские оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-500 с УМПК рядом с многоквартирным жилым домом.

«По состоянию на 10:00 работниками ГСЧС ликвидирован пожар в двух квартирах на третьем и четвертом этажах общей площадью 90 квадратных метров. Во время ликвидации пожаров из поврежденных квартир спасены три человека», — говорится в сообщении.

Пока известно о 6 раненых жителях, из которых двое детей (парень 17 лет и девочка 11 лет), они доставлены в медицинские учреждения.

Повреждены 4 административных здания, 7 многоквартирных и 5 частных жилых домов, 4 автомобиля.

В то же время городская военная администрация не подтверждает информацию о погибших в результате российского удара, распространенную ранее местными телеграм-каналами.