Сегодня утром войска РФ снова обстреляли Селидово: местные жители сообщают о погибших

Город Селидово Донецкой области сегодня утром снова подвергся российскому обстрелу. Местные телеграм-каналы сообщают о погибших в результате удара.
Первые сообщения об обстреле появились около 9:40 утра сегодня, 27 июня.
По словам местных жителей, есть жертвы.
Обновлено. Как минимум 6 человек ранены в результате российского авиаудара по Селидово, сообщает городская военная администрация.
Приблизительно через час было сообщение о повторном взрыве.
Напомним, 26 июня, примерно в 04:10, российские войска сбросили на город Селидово авиабомбу ФАБ-500. В результате обстрела были повреждены административное здание подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажных и 37 частных жилых домов, 1 частный автомобиль. Пострадавших и погибших в результате обстрела 26 июня не было.
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