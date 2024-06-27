Сегодня утром войска РФ снова обстреляли Селидово: местные жители сообщают о погибших

Фото с места российского удара по Селидово Донецкой области. Фото: Слухи. Покровск, Селидово, Курахово/Telegram

Город Селидово Донецкой области сегодня утром снова подвергся российскому обстрелу. Местные телеграм-каналы сообщают о погибших в результате удара.

Первые сообщения об обстреле появились около 9:40 утра сегодня, 27 июня.

По словам местных жителей, есть жертвы.



Обновлено. Как минимум 6 человек ранены в результате российского авиаудара по Селидово, сообщает городская военная администрация.

Приблизительно через час было сообщение о повторном взрыве.

Напомним, 26 июня, примерно в 04:10, российские войска сбросили на город Селидово авиабомбу ФАБ-500. В результате обстрела были повреждены административное здание подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажных и 37 частных жилых домов, 1 частный автомобиль. Пострадавших и погибших в результате обстрела 26 июня не было.