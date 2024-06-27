Селидівська МВА повідомила подробиці російського удару по житловому кварталу міста

Російські військові обстріляли житловий квартал міста Селидове на Донеччині сьогодні вранці. Фото: МВА

У Селидівській міській військовій адміністрації розповіли про подробиці російського обстрілу житлового кварталу міста сьогодні вранці.

Зазначається, що 27 червня близько 8:40 російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-500 з УМПК поряд із багатоквартирним житловим будинком.

«Станом на 10:00 працівниками ДСНС ліквідовано пожежу у двох квартирах на третьому та четвертому поверхах загальною площею 90 квадратних метрів. Під час ліквідації пожеж із пошкоджених квартир врятовано троє людей», — йдеться у повідомленні.

Поки що відомо про 6 поранених жителів, з яких двоє дітей (хлопець 17 років і дівчинка 11 років), їх доставлено до медичних закладів.

Пошкоджено 4 адміністративні будівлі, 7 багатоквартирних та 5 приватних житлових будинків, 4 автомобілі.

У той же час міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про загиблих внаслідок російського удару, поширену раніше місцевими телеграм-каналами.