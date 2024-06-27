В Украине могут мобилизовать три категории студентов: детали

В Украине с 1 июня могут призвать на военную службу студентов учебных заведений. Об этом говорится в новой редакции закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.



Отмечается, что попадут под призыв студенты, которые учатся на заочной форме обучения, также те, кто получает второе (бакалавриат) или третье (магистратура) высшее образование. Кроме того, в ряды ВСУ могут мобилизовать тех, кто получает образование по уровню ниже уже имеющегося.



К слову, под мобилизации не попадуют студентов высших учебных заведений и учреждений профтехобразования, которые учатся на очной форме.



Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат, в частности соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.



Ранее мы писали, что 18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные.