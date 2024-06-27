В Україні можуть мобілізувати три категорії студентів: подробиці

В Україні з 1 липня можуть призвати на військову службу студентів навчальних закладів. Про це йдеться у новій редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.



Зазначається, що потраплять під призов студенти заочної форми навчання, а також ті, хто здобуває другу (бакалаврат) або третю (магістратура) вищу освіту. Крім того, до лав ЗСУ можуть призвати тих, хто здобуває освіту за рівнем, нижчим за наявну.



До речі, під мобілізацію не потрапляють студенти вищих навчальних закладів та установ профтехосвіти очної форми навчання.



Призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти денної або дуальної форми здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані.