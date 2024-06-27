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Организовала оккупационный «референдум» в Попасной: коллаборантка получила срок

27 июня 2024, 16:02

Организовала оккупационный «референдум» в Попасной: коллаборантка получила срок

Организатор оккупационного «референдума» в Попасной. Фото: СБУ Организатор оккупационного «референдума» в Попасной. Фото: СБУ

К восьми годам лишения свободы с конфискацией в доход государства всего имущества заочно приговорили организатора оккупационного «референдума» в городе Попасная Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

В сентябре 2022 года работница местного автопарка приняла активное участие в подготовке и проведении «плебисцита» по присоединению Луганской области к России. Будучи еще до начала полномасштабной войны сторонницей политики Кремля, женщина добровольно согласилась возглавить «Территориальную избирательную комиссию города Попасная ЛНР № 301 – участок № 2010». Она организовывала работу «комиссии», составляла списки избирателей, формировала протокол, давала указания другим участникам незаконного мероприятия.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантку виновной по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Коллаборантку объявили ​​в розыск. Начало отбывания наказания будет исчисляться с момента ее задержания.

Напомним, что суд вынес приговор бывшему главному архитектору Луганска Леониду Козаку, который занял руководящую должность в фейковой «ЛНР».

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