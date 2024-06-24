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Занял руководящую должность в фейковой «ЛНР»: суд вынес приговор бывшему главному архитектору Луганска

24 июня 2024, 23:28

Занял руководящую должность в фейковой «ЛНР»: суд вынес приговор бывшему главному архитектору Луганска

Бывший главный архитектор Луганска Леонид Козак. Фото: СБУ Бывший главный архитектор Луганска Леонид Козак. Фото: СБУ

Судебный приговор заочно получил бывший главный архитектор Луганска Леонид Козак, который добровольно перешел на сторону РФ и занял руководящий пост в оккупационной администрации в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Козак перед широкомасштабной войной работал в Счастинской районной государственной администрации и являлся главным архитектором района.

После оккупации Счастья чиновник предложил свои услуги «новым властям». В апреле 2022 года его назначили так называемым начальником «отдела благоустройства администрации Счастинского района ЛНР».

Сотрудничая с оккупантами, Леонид Козак принимал участие в медийных мероприятиях россиян и давал интервью пропагандистским СМИ.

Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Козака объявили в розыск.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении так называемому заместителю начальника «Главного управления МЧС России по ЛНР» Роману Кочетову.

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