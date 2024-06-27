Організувала окупаційний «референдум» у Попасній: суд оголосив вирок колаборантці

Організаторка окупаційного «референдуму» у Попасній. Фото: СБУ

До восьми років позбавлення волі з конфіскацією на користь держави всього майна заочно засудили організаторку окупаційного «референдуму» у місті Попасна Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

У вересні 2022 року робітниця місцевого автопарку взяла активну участь у підготовці та проведенні «плебісциту» щодо приєднання Луганської області до Росії. Ще до початку повномасштабної війни жінка була прихильницею політики Кремля, а згодом добровільно погодилася очолити «Територіальну виборчу комісію міста Попасна ЛНР № 301 – дільниця № 2010». Зокрема, організовувала роботу «комісії», складала списки виборців, формувала протокол, надавала вказівки іншим учасникам незаконного заходу.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Колаборантку оголосили у розшук. Початок відбування покарання рахуватиметься з моменту її затримання.

Нагадаємо, що суд ухвалив вирок колишньому головному архітектору Луганська Леоніду Козаку, який обійняв керівну посаду в угрупованні «ЛНР».