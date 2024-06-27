Более 40 человек эвакуировали из Торецкой громады

Из Торецкого направления эвакуировали людей. Фото: ГСЧС

Из Торецкой громады Донецкой области спасательная группа «Феникс» эвакуировала 48 граждан, среди них 6 раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.



«Ужасная реальность Торецкой громады: непрерывные обстрелы, взрывы, дрожащая под ногами земля, целые кварталы, превращенные в руины. Ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что 26 июня спасателям удалось эвакуировать 48 человек, известно, что среди них — 6 раненых, 1 человек с ограниченными возможностями и 2 маломобильных.



По словам начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика, 27 июня также была проведена эвакуация. Мирные жители Донетчины отправились в Черновицкую область.



Ранее мы писали, что из поселков Дробышево и Ставки Лиманской громады Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали две семьи с детьми. Населенные пункты находятся под постоянными обстрелами армии РФ.