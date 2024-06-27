Понад 40 людей евакуювали з Торецької громади

З Торецького напрямку евакуювали людей. Фото: ДСНС

З Торецької громади Донецької області рятувальна група «Фенікс» евакуювала 48 громадян, серед них — 6 поранених. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.



«Жахлива реальність Торецької громади: безперервні обстріли, вибухи, земля, що тремтить під ногами, цілі квартали, перетворені на руїни. Щодня гинуть і зазнають поранень мирні жителі», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що 26 червня рятувальникам вдалося евакуювати 48 людей, відомо, що серед них — 6 поранених, 1 людина з обмеженими можливостями та 2 маломобільні.



За словами начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика, 27 червня також проведена евакуація. Мирні жителі Донеччини вирушили до Чернівецької області.



Раніше ми писали, що з селищ Дробишеве та Ставки Лиманської громади Донецької області поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював дві родини з дітьми. Населені пункти перебувають під постійними обстрілами армії РФ.