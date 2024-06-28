Дрон ударил по нефтебазе в Тамбовской области России, произошел пожар

На нефтебазе в Тамбовской области России произошёл пожар в результате атаки беспилотника. Губернатор говорит о возможной эвакуации населения. Об этом сообщают российские издания РИА «Новости», Baza.



«Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета дрона, сообщил губернатор. Возгорание уже локализовано, жертв нет», — написало государственное издание РИА «Новости».



Это, возможно, первый случай, когда российский чиновник признал поражение, а не заявил о повреждении вследствие падения обломков сбитого их ПВО беспилотника.



По данным «Базы», БПЛА взорвался на территории предприятия примерно в 4:35.



Глава региона Максим Егоров говорит, что расстояние до ближайшего населенного пункта – 3 километра, «в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей, для этого все готово».



Ранее сообщалось, что ночью 27 июня в Тверской области России дроны нанесли удары по «Редкинскому опытному заводу». Завод изготавливает химическую продукцию для предприятий авиационной и космической промышленности. В частности, он выполняет военные заказы.