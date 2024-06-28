Дрон вдарив по нафтобазі у Тамбовській області Росії: виникла пожежа

На нафтобазі в Тамбовській області сталася пожежа через атаку безпілотника. Губернатор говорить про можливу евакуацію населення. Про це повідомляють російські видання РІА «Новости», Baza.
«Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, – повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає», — написало державне видання РІА «Новости».
Це, можливо, перший випадок, коли російський чиновник визнав ураження, а не заявив про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.
За інформацією «Бази», БПЛА вибухнув на території підприємства приблизно о 4:35.
Очільник регіону Максим Єгоров каже, що відстань до найближчого населеного пункту — 3 кілометри, «у разі потреби буде проведено евакуацію жителів, для цього все готове».
Раніше повідомлялося, що вночі 27 червня в Тверській області Росії дрони завдали ударів по Рєдкінському дослідному заводу. Там виготовляють хімічну продукцію для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Зокрема, завод виконує військові замовлення.
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