Дрон вдарив по нафтобазі у Тамбовській області Росії: виникла пожежа

На нафтобазі в Тамбовській області сталася пожежа через атаку безпілотника. Губернатор говорить про можливу евакуацію населення. Про це повідомляють російські видання РІА «Новости», Baza.

«Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, – повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає», — написало державне видання РІА «Новости».



Це, можливо, перший випадок, коли російський чиновник визнав ураження, а не заявив про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.



За інформацією «Бази», БПЛА вибухнув на території підприємства приблизно о 4:35.

Очільник регіону Максим Єгоров каже, що відстань до найближчого населеного пункту — 3 кілометри, «у разі потреби буде проведено евакуацію жителів, для цього все готове».

Раніше повідомлялося, що вночі 27 червня в Тверській області Росії дрони завдали ударів по Рєдкінському дослідному заводу. Там виготовляють хімічну продукцію для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Зокрема, завод виконує військові замовлення.