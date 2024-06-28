Российские войска убили жительницу Золотой Балки — Прокудин

Вчера, 27 июня, российские оккупационные войска убили жительницу Золотой Балки. Об этом в Telegram написал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Вчера вечером оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей», — уточнил он.



Напомним, 27 июня, российские войска ударили из «Ураганов» по Курахово в Донецкой области, известно о двух погибших и двух пострадавших.