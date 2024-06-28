Російські війська вбили жительку Золотої Балки — Прокудін

Вчора, 27 червня, російські окупаційні війська вбили жиьтельку Золотої Балки. Про це в Telegram написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок атаки смертельних поранень зазнала 67-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої», - уточнив він.



Нагадаємо, 27 червня, російські війська вдарили з «Ураганів» по Кураховому на Донеччині, відомо про двох загиблих та двох постраждалих.