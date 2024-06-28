В Донецкой области бойцы Нацгвардии сбили российский штурмовик Су-25

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российские штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел Украины.
«Гвардейцы уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нацгвардейцы обнаружили российский Су-25, известный также под названием «Грач», совершавший боевой вылет.
«Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 июня сообщалось, что украинские военные сбили российский самолет Су-25 на Покровском направлении Донецкой области.
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