На Донеччині бійці Нацгвардії збили російський штурмовик Су-25

Бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 на Донеччині. Про це сьогодні повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
«Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нацгвардійці виявили російський Су-25, відомий також під назвою «Грач», який здійснював бойовий виліт.
«Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Точним пострілом штурмовик Су-25 був збитий», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що українські військові збили російський літак Су-25 на Покровському напрямку Донецької області.
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