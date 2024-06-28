Вночі в Брянській області РФ безпілотники атакували військову частину та завод «Кремній Ел»

Військова частина та завод «Кремній Ел» атаковані вночі у Брянській області Росії. Про це повідомило російське видання ASTRA з посиланням на джерела.
«Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані вночі 28 червня безпілотниками», — повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону.
Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині — склад. Постраждалих немає.
«Кремній Ел» — один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там зокрема створюють комплектуючі для військової техніки, – зазначають ЗМІ.
Нагадаємо, вночі 27 червня в Тверській області Росії дрони завдали ударів по Рєдкінському дослідному заводу. Там виготовляють хімічну продукцію для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Зокрема, завод виконує військові замовлення.
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