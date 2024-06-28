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Вночі в Брянській області РФ безпілотники атакували військову частину та завод «Кремній Ел»

28 червня 2024, 12:47

Вночі в Брянській області РФ безпілотники атакували військову частину та завод «Кремній Ел»

У місті Карачев Брянської області Росії дрон атакував оборонний завод. Карта: ASTRA У місті Карачев Брянської області Росії дрон атакував оборонний завод. Карта: ASTRA

Військова частина та завод «Кремній Ел» атаковані вночі у Брянській області Росії. Про це повідомило російське видання ASTRA з посиланням на джерела.

«Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані вночі 28 червня безпілотниками», — повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону.

Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині — склад. Постраждалих немає.

«Кремній Ел» — один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там зокрема створюють комплектуючі для військової техніки, – зазначають ЗМІ.

Нагадаємо, вночі 27 червня в Тверській області Росії дрони завдали ударів по Рєдкінському дослідному заводу. Там виготовляють хімічну продукцію для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Зокрема, завод виконує військові замовлення.

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